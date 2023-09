Le Ghana de Nuamah qualifié pour la prochaine CAN

Prochaine mission pour Nuamah : exporter ça dans le Rhône.

D’un pion à la 88e, Ernest Nuamah, remplaçant au coup d’envoi, a fait coup double. En plus de retrouver le goût de la victoire, sentiment désormais bien lointain du côté de Lyon où il a atterri en fin de mercato, l’international ghanéen a permis aux siens de valider définitivement leur qualification pour la prochaine CAN face à la République centrafricaine (2-1).

𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 ✅

A bientôt Côte d’Ivoire! See you soon 😌🇬🇭🔜#BlackStars pic.twitter.com/kqcI2lRF4G

— 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) September 7, 2023