Lyon bute sur Reims

Lyon 1-1 Reims

Buts : Nuamah (65e) pour l’OL // Okumu (55e) pour Reims

Avec la réception de Reims, l’Olympique lyonnais n’avait qu’un but, et il était simple : gagner pour espérer s’offrir un sprint final de tous les possibles. Il n’en a finalement rien été, la faute longtemps à un manque de tranchant, mais aussi à une belle équipe rémoise qui a su poser un sacré casse-tête aux hommes de Pierre Sage. Malgré 33 tirs et quelques frissons, les deux formations n’ont pas réussi à se départager. L’avenir pour Lyon, désormais, se situe en Coupe de France, et la réception de Valenciennes, lanterne rouge de Ligue 2 ce mardi en demi-finales, est déjà dans toutes les têtes qui rêvent encore d’Europe l’an prochain.

Premier acte fermé, malgré Cherki

Pourtant, au moment de démarrer cette rencontre cruciale pour fondre sur son adversaire du soir, l’OL avait décidé d’employer les grands moyens. Scintillant à Toulouse avant la trêve, Rayan Cherki était titularisé en 10 derrière un duo d’attaque Lacazette-Orban pour tenter de dynamiter un bloc rémois prêt à jaillir en contre dès que l’occasion se présente. Ce qui s’avérera finalement être le scénario d’un premier acte où l’OL aura cherché, en vain, la clef pour faire sauter le verrou du Stade de Reims.

La faute à une paire Agbadou-Abdelhamid performante, et surtout présente pour contrer une tentative dangereuse de Lacazette ou constater avec bonheur que M. Léonard ne siffle pas penalty au moment où Cherki s’écroule en pleine surface après une combinaison avec le Général Lacazette. Insuffisant pour faire flancher Reims, insuffisant aussi pour faire chavirer un Parc OL qui n’attendait pourtant que cela.

Okumu pique, Nuamah soigne

Au retour des vestiaires, Ernest Nuamah apparaît à la place d’un Cherki potentiellement touché, et Ainsley Maitland-Niles fait passer un premier frisson devant la cage gardée par Yehvann Diouf. Puis vient le moment que toute équipe à domicile redoute, celui où elle perd le fil pendant quelques minutes. Après un nouveau sauvetage d’Abdelhamid devant Lacazette, les Rémois appuient sur l’accélérateur, et Valentin Atangana voit sa frappe déviée en corner par Duje Ćaleta-Car. Sur le corner qui suit, le capitaine Abdelhamid catapulte le cuir sur le montant droit d’Anthony Lopes, battu, qui constate avec tristesse que la sphère est poussée dans la foulée au fond par l’opportuniste Joseph Okumu (0-1, 55e). À ce moment-là, l’OL est piqué et réagit directement, mais Maxence Caqueret perd son duel avec Diouf. Une de manquée, dix d’annoncées comme dit le proverbe (ou presque), et revoilà Lyon qui repart à l’assaut pour en découdre. Lacazette et Matić ne sont plus sur le terrain, mais les Gones ne baissent pas en intensité. Au point même d’égaliser à l’heure de jeu : le centre de Saïd Benrahma est parfait, la tête de Nuamah également (1-1, 65e).

Jusqu’au bout, le match sera animé, et des deux côtés, les bancs se lèveront à plusieurs reprises en pensant choper ces fameux trois points. À Lyon, on y aura cru, notamment lorsque Mama Baldé s’est écroulé devant Diouf sans obtenir gain de cause. À Reims, il est encore difficile d’avaler cette parade absolument monstrueuse de Lopes sur une majestueuse tentative de loin d’Amir Richardson. Mais au coup de sifflet final, pas de vainqueur : Lyon et Reims restent dans le ventre mou, avec une palanquée de regrets.

Lyon (4-3-3) : Lopes – Maitland-Niles, O’Brien, Ćaleta-Car, Henrique – Caqueret, Matić, Tolisso – Cherki, Lacazette, Orban. Entraîneur : Pierre Sage. Reims (4-4-1-1) : Diouf – Okumu, Agbadou, Abdelhamid, Akieme – Ito, Atangana Edoa, Munetsi, Nakamura – Khadra – Diakité. Entraîneur : Will Still.