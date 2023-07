Reims blinde son axe central

Travailler en Suisse, faire ses courses en Belgique…

Un nouveau joueur en provenance de la Pro League belge a posé ses valises à Reims, puisque Joseph Okumu (26 ans) s’est engagé avec le club champenois, pour cinq ans. International kenyan, le défenseur central d’1,93 mètres arrive de La Gantoise en tant que recrue la plus chère de l’histoire rémoise, puisqu’il a coûté environ 12 millions d’euros, contre 10 pour Junya Ito et Jens Cajuste, les précédents co-détenteurs du record.

Décrit comme « solide dans les duels, impérial dans les airs et bon relanceur », Okumu est également un des axiaux les plus rapides d’Europe, pusqu’il a été flashé à 36 km/h. Révélé sur le tard, à d’Elfsborg, avant d’accumuler toute son expérience européenne outre-Quiévrain, il devient la recrue phare de Will Still, aux côtés de Teddy Teuma.

Recruter malin, mode d’emploi.

