Reims réalise un gros coup sur le marché des transferts

Teddy Bear.

Le Stade de Reims a officialisé ce vendredi l’arrivée d’un des joueurs les plus appréciés outre-Quiévrain : Teddy Teuma (29 ans), le capitaine courage de l’Union saint-gilloise. International maltais depuis 2020, le milieu sort d’une saison ultra prolifique en Belgique, culminant à 14 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues.

Son métier ? c̵h̵a̵u̵f̵f̵e̵u̵r̵ footballeur ⚽️ Sa passion ? Délivrer des p̶a̶l̶e̶t̶t̶e̶s̶ galettes 🎯 pic.twitter.com/LhKFyt96Of — Stade de Reims (@StadeDeReims) July 7, 2023

« À l’image d’un Junya Ito la saison passée, nous sommes aujourd’hui capable d’attirer des joueurs référencés sur la scène européenne », s’est félicité Mathieu Lacour, le directeur général du club champenois, en référence à l’impact de Teuma en Ligue Europa. Avant d’exploser de l’autre côté de la frontière, le gaucher aura connu la galère du National, où il jonglait il n’y a pas si longtemps entre sa passion et le métier de livreur. Le principal intéressé a signé un contrat de trois ans, et s’est dit « séduit » par le projet de jeu de Will Still. Pour s’offrir son nouveau numéro 10, le SDR devrait débourser au total 8 millions d’euros (bonus compris).

La Champagne, ça vous gagne.

