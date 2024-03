Pronostic Lyon Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon enchaîne face à Reims

En grande difficulté lors de la première partie de saison, l’Olympique lyonnais a totalement changé de visage depuis plusieurs semaines. Pierre Sage, arrivé à la suite des échecs Blanc et Grosso, a dans un premier temps redonné confiance à ses hommes avant de renforcer son groupe avec Matić, Fofana, Benrahma, Orban ou Mangala. Ces apports se sont immédiatement fait ressentir, puisque le club rhodanien est passé de la zone de relégation à la 10e place du classement. En poursuivant sur sa dynamique actuelle, l’OL pourrait même parvenir à accrocher une place européenne, puisqu’il n’accuse plus que 8 unités de retard sur Lens (6e). Lors des 8 dernières journées de championnat, les Lyonnais se sont imposés à 7 reprises pour un seul revers. Lors de leur dernier match, les partenaires de Caqueret ont montré qu’ils avaient repris confiance en renversant Toulouse en quelques minutes (3-2), avec notamment un nouveau but de Lacazette qui compte 13 réalisations depuis le début de saison. Ce samedi, l’OL pourrait recoller à Reims, 9e.

