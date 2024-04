Le fameux « deux poids, deux mesures » fait son retour !

Pierre Sage et l’Olympique lyonnais ont appris une bonne nouvelle cette semaine, la FFF permettant au technicien de 44 ans de passer ses diplômes d’entraîneur l’été prochain après un imbroglio. Ceux-ci s’effectueront via une VAE (une validation des acquis par l’expérience) et non par la voie « traditionnelle » des candidats au BEPF. Ce qui a provoqué l’étonnement de Jean-Pierre Caillot, le président rémois, qui l’a fait savoir au journal L’Équipe en se disant « choqué ».

Pour rappel, le Stade de Reims s’était retrouvé dans la même situation que l’OL lorsqu’il avait intronisé Will Still sur son banc, en devant s’acquitter d’une amende de 25 000 euros à chaque match. Mais le dirigeant rémois estime que « le SDR n’avait bénéficié d’aucune clémence des instances », alors que le Belge passait à ce moment-là un diplôme équivalent au BEPF (la licence Pro UEFA) et qu’il avait un an d’ancienneté au club, en tant qu’adjoint, conditions nécessaires pour ne pas payer d’amende, normalement. « Y aurait-il deux poids, deux mesures ? », s’est ainsi interrogé Caillot auprès du quotidien.

Décidément, entre cette sortie et celle de Roussier sur le PSG, ce n’est pas l’esprit de camaraderie qui règne entre les clubs français ce dimanche.

Lyon bute sur Reims