L’OL domine Reims et rend hommage à Aulas

Olympique lyonnais 3-0 Stade de Reims

Buts : Agbadou (2e CSC), Lacazette (9e) et Caqueret (89e) pour les Gones

Expulsion : Agbadou (54e) pour les Rémois

Des sourires, des larmes et beaucoup d’émotions au Groupama Stadium ce samedi soir.

Le tifo géant déployé en tribunes et le grand hommage rendu à Jean-Michel Aulas en amont de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et le Stade de Reims laissaient présager une belle soirée pour les Gones. Et elle le fut, tant par la vague d’amour reçue en pleine face par l’ex-président de l’OL que par la victoire de ses anciens poulains (3-0) lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1. Si Folarin Balogun passe à quelques millimètres de climatiser le stade dès les premières secondes, c’est finalement Bradley Barcola, toujours en feu, qui fait chavirer l’antre lyonnais sur un centre dévié par Emmanuel Agbadou dans ses propres filets (1-0, 2e). Moins de dix minutes plus tard, Barcola accélère à nouveau et sert Alexandre Lacazette qui catapulte le cuir au fond des filets (2-0, 9e).

Bien qu’à l’abri et dominateurs, les Rhodaniens se font surprendre par les Rémois qui pensent réduire le score avant la pause, mais Junya Ito voit sa joie stoppée par la VAR qui signale un hors-jeu de Valentin Atangana au départ de l’action (40e). Rebelote pour Ito en seconde période (69e) alors que son équipe évolue à dix depuis un bon quart d’heure et l’expulsion d’Agbadou pour avoir annihilé une occasion nette de Lacazette (54e). Le buteur lyonnais pense d’ailleurs revenir à hauteur de Kylian Mbappé (28 buts) au classement des buteurs, mais il est également rattrapé par la VAR (72e). La fête ne s’arrête cependant pas là pour l’OL qui clôt le spectacle sur un coup franc fuyant de Maxence Caqueret qui traverse la surface et surprend Yehvann Diouf (3-0, 82e).

Lyon ne sera sûrement pas en Europe, mais il aura au moins assuré une chose cette saison : les adieux d’Aulas.

Lyon (4-2-3-1) : Lopes – Kumbedi (Gusto, 83e), Boateng (Lepenant, 69e), Lukeba, Tagliafico – Caqueret (Sarr, 83e), Tolisso – Barcola (Sarr, 84e), Cherki, Jeffinho (Aouar, 66e) – Lacazette. Entraîneur : Laurent Blanc.

Reims (4-2-3-1) : Diouf – Busi (Koeberle, 88e), Atangana (Lopy, 59e), Agbadou, Foket – Matusiwa, Munetsi – Ito (Diakhon, 90e+3), Cajuste (De Smet, 88e), Flips (Fall, 59e) – Balogun. Entraîneur : Will Still.

