Reims enfonce l’OL dans la crise

Stade de Reims 2-0 Olympique lyonnais

Buts : Munetsi (45+1e) et Adbelhamid (71e)

Plus rien n’arrête l’OL.

Battu à Reims ce dimanche, Lyon, déjà au fond du trou, continue de creuser. L’idée de Fabio Grosso de déployer une défense à cinq aura fonctionné pendant les 45 premières minutes. Mais pas les 46. Bien en place et compacts lors de ce premier acte, les Lyonnais ont largement gêné les Rémois, qui ne se sont créé qu’une seule véritable occasion, grâce à un sublime ballon de Teddy Teuma, gâché par Junya Ito (20e). L’OL n’est guère flamboyant offensivement et finit par craquer à quelques secondes de la mi-temps. Anthony Lopes cherche à relancer sur Nicolás Tagliafico, mais dose mal sa passe. Reims récupère très haut, et Ito peut décocher un bon centre depuis la droite. Marshall Muntesi a bien senti le coup et propulse le ballon dans le but rhodanien, de la tête (1-0, 45e+1).

Au retour des vestiaires, même si Grosso maintient le même système et les mêmes hommes, ses joueurs se montrent un tantinet plus entreprenants, à l’image que la demi-volée de Maxence Caqueret captée tranquillement par Yehvann Diouf (54e). Mais l’OL n’a pas d’idées et ne sait pas comment déverrouiller le cadenas marnais. Pire : Reims double même la mise. Johann Lepenant perd le ballon près de sa surface, et Teuma centre du droit vers Ito, dont la tête est repoussée par Lopes. Mais Yunis Abdelhamid a suivi et conclut dans le but vide (2-0, 71e). Vide comme la fin de match de l’OL, qui concède une seconde défaite consécutive, la cinquième en sept journées, et qui pointe à la dernière place du championnat.

Lyon va devoir changer de pelle, à force de creuser.

Stade de Reims (4-3-3) : Diouf – Foket, Okumu, Abdelhamid, De Smet – Munetsi, Matusiwa, Teuma (Richardson, 77e) – Ito, Daramy (Diakité, 80e), Nakamura (Agbadou, 89e). Entraîneur : Will Still.

Olympique lyonnais (5-3-2) : Lopes – Kumbedi (Jeffinho, 78e), Mata, Diomandé, O’Brien, Tagliafico (Henrique, 78e) – Tolisso (Lepenant, 53e), Alvero, Caqueret – Cherki (Nuamah, 53e), Baldé (Kadewere, 68e). Entraîneur : Fabio Grosso.

