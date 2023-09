Pronostic Reims Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Reims enfonce Lyon

Le stade de Reims est désormais une valeur sûre de Ligue 1. Dans cette entame de championnat, la formation champenoise a débuté par un court revers au stade Vélodrome face à Marseille (2-1). Ensuite, les Rémois se sont repris en dominant Clermont (2-0) et Montpellier (1-3). Impressionnant à la Mosson, la bande à Will Still n’a pas su enchainer en étant tenu en échec face à Metz (2-2) et en se faisant surprendre lors de la réception de Brest (1-2). En revanche, les Champenois ont rebondi en milieu de semaine en s’imposant à Lille (1-2) lors d’un match en retard grâce à Daramy et Nakamura, à chaque fois servis par Munetsi. Suite à cette victoire, Reims est remonté en 5e position et veut profiter des difficultés lyonnaises pour confirmer. Dans cette équipe, on retrouve d’autres excellents éléments comme Teuma (3 buts), Diakité (2 buts), ou Ito (1 but).

De son côté, l’Olympique Lyonnais vit des heures compliquées. Actuellement, le club rhodanien se retrouve en avant-dernière place du classement avec deux points pris : lors d’un déplacement à Nice et lors de la réception du Havre. Lors de la coupure internationale, John Textor a décidé de se séparer de Laurent Blanc pour nommer Fabio Grosso. Pour sa première sur le banc, le technicien italien n’a pas su renverser la dynamique en s’inclinant logiquement face au leader Brest (1-0). Lors de cette rencontre, Grosso a décidé de mettre le meilleur lyonnais du début de saison, Cherki, sur le banc. Cette décision semble avoir mis de l’huile sur le feu puisque le vestiaire lyonnais semble complétement chamboulé. Ce dimanche, le club lyonnais a de plus un déplacement très compliqué face à une formation rémoise ambitieuse. Il devrait voir Cherki être aligné cette fois d’entrée mais sera privé de Lacazette (suspendu), son meilleur buteur de la saison passée. Devant son public, Reims devrait poursuivre sur son excellente dynamique pour prendre le dessus sur une équipe lyonnaise en manque de confiance.

