Kudus file à West Ham

Les bonnes nouvelles affluent à West Ham.

Provisoirement leader de Premier League, West Ham a enregistré une nouvelle recrue ce dimanche. Selon David Ornstein de The Athletic, l’international ghanéen, qui avait laissé filtré son départ de l’Ajax Amsterdam il y a quelques jours, a signé un long bail de six ans avec les Hammers, dont une année en option. Un excellent renfort pour le vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence, qui anticipe autant un potentiel départ de Lucas Paquetá – bien que les négociations avec Manchester City ont pris du plomb dans l’aile – que la longue et ambitieuse saison d’une équipe qui souhaite briller en championnat et en Ligue Europa.

Toujours d’après les informations d’Ornstein, l’Ajax va percevoir une indemnité de 41,5 millions d’euros auxquels pourraient s’ajouter trois patates en bonus et 10% sur une potentielle vente du Ghanéen dans le futur. Une perte que le club néerlandais souhaite toutefois compenser dès cet été et dont le remplaçant pourrait être Georges Mikautadze, la pépite du FC Metz.

Paquetá-Kudus, régal en perspective.

