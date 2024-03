L’Ajax va encore changer d’entraîneur en fin de saison

Annoncer à l’avance son départ en fin de saison, la nouvelle mode.

Depuis le départ d’Erik ten Hag à l’été 2022, l’Ajax Amsterdam ne parvient pas à retrouver sa stabilité. Le club de la capitale connaîtra la saison prochaine son cinquième entraîneur en deux ans, John van ‘t Schip ayant confirmé ce jeudi qu’il quitterait le banc des Ajacides à la fin de saison. « Je ne serai plus l’entraîneur principal, a annoncé l’ancien milieu offensif en conférence de presse. Je me concentre maintenant sur les huit matchs restants et après cela, nous aurons tout le temps de parler. Je le communique maintenant, mais pour moi, c’était déjà clair. »

John van ‘t Schip avait été promu à la tête de l’équipe première à la fin du mois d’octobre 2023, quelques jours après le licenciement de Maurice Steijn. Le club était alors bon dernier d’Eredevisie et dans une crise profonde. Le Néerlandais était parvenu à remettre l’équipe à flot en championnat, replaçant les Lanciers à la cinquième place. Sous contrat à l’Ajax jusqu’en 2025, il était déjà prévu qu’il reprenne le rôle de directeur technique la saison prochaine.

Espérons que l’Ajax ne remplacera pas Schip par du cheap.

