L’entraîneur de l’Ajax Amsterdam licencié

Ce qui devait arriver arriva.

En pleine crise, l’Ajax Amsterdam a pris la décision ce lundi soir de se séparer de son entraîneur, Maurice Steijn. Le club a fait savoir cette nouvelle « avec effet immédiat » par le biais d’un communiqué, publié sur les réseaux sociaux des Ajacides. Ce licenciement de l’entraîneur arrivé cet été intervient deux jours après la mise en retrait de Klaas-Jan Huntelaar, actuel directeur technique du club néerlandais et ancien attaquant qui a porté à 257 reprises le maillot des Lanciers, pour cause de burn-out.

Ajax and Maurice Steijn will part ways with immediate effect. The club management and Steijn have agreed that the coach will step down from his position.

