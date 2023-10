En plein burn-out,Klaas-Jan Huntelaar quitte temporairement l’Ajax

Un début de saison qui va laisser des traces.

Seizième d’Eredivisie avec un seul petit succès en six journées, l’Ajax Amsterdam enchaîne les galères. Interruption d’une partie à cause des supporters, départ de son directeur sportif et désormais mise en retrait de Klaas-Jan Huntelaar. Directeur technique du club néerlandais, l’ancien du Real Madrid souffre d’un burn-out, notamment après avoir dû assumer une partie des missions auparavant dévolues à Sven Mislintat, l’ancien directeur sportif, licencié fin septembre.

Plusieurs médias néerlandais rapportent que celui qui compte 257 parties avec les Lanciers aurait ressenti une importante fatigue mentale. Suffisante pour lui faire ressentir le besoin de prendre du recul avec l’Ajax malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027. Aucune date de retour n’a pour le moment été communiquée.

Ni pour Huntelaar, ni pour le jeu autrefois si flamboyant de l’Ajax.

Battu par l'AZ Alkmaar, l'Ajax ne gagne toujours pas