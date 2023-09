Le match de l’Ajax Amsterdam, mené 3-0, définitivement arrêté

Un vrai cauchemar, du début à la fin.

Mené 3-0 depuis la 37e minute, l’Ajax Amsterdam a vu son match contre le Feyenoord Rotterdam comptant pour la sixième journée d’Eredivisie être définitivement suspendu avant l’heure de jeu. Pourquoi ? Parce que des supporters locaux ont lancé des projectiles, ainsi que des gobelets sur la pelouse. Auparavant, la rencontre avait déjà été stoppée à deux reprises pour les mêmes raisons. Mais les fans des Lanciers avaient de quoi être énervés, sans évidemment légitimer certains comportements.

The match has officially been suspended. #ajafey pic.twitter.com/GLofVeygzd

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 24, 2023