La fin de rencontre entre l’Ajax et Feyenoord sera jouée mercredi

Une décision qui devrait faire parler.

La Fédération néerlandaise a décidé de faire jouer la fin du match entre l’Ajax Amsterdam et Feyenoord Rotterdam ce mercredi, à 14 heures et à huis clos à la Johan Cruyff Arena. Le club amstellodamois, en pleine crise, s’est indigné de cette décision de la KNVB et « envisage une action en justice ». Pour rappel, la rencontre avait été interrompue après 37 minutes de jeu à cause de jets de projectile et de fumigène sur la pelouse de la part des supporters locaux (alors que les locaux étaient menés trois buts à zéro), avant d’être définitivement suspendue avant l’heure de jeu.

De KNVB wil dat het restant van de Klassieker, die op zondag 24 september werd gestaakt, woensdag 27 september om 14:00 uur wordt ingehaald zonder publiek. Ajax gaat hier niet mee akkoord. — AFC Ajax (@AFCAjax) September 25, 2023

Le match reprendra sur le score de 3-0. Un peu plus tôt dans l’après-midi, Marco van Basten avait lui évoqué une hypothétique interruption du championnat après les incidents.

En tant que joueur, Marco van Basten réussissait mieux à faire basculer le sort d’une rencontre.