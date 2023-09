Van Basten évoque un arrêt du championnat néerlandais après les incidents d'Ajax-Feyenoord

Un homme en colère.

Au lendemain des tristes événements qui ont émaillé le match entre l’Ajax Amsterdam et Feyenoord Rotterdam dimanche après-midi, la légende Marco Van Basten a exprimé son indignation face à cette situation et a mis sur la table l’hypothèse d’un arrêt du championnat des Pays-Bas, à l’antenne de Ziggo Sport : « Il s’agit d’une action délibérée. Les gens le font exprès. Ils ont un but à atteindre. Le match est arrêté, le plus important des Pays-Bas, et maintenant ? Ce n’est pas normal. Si nous ne pouvons pas nous comporter normalement dans les stades, peut-être devrions-nous tout simplement arrêter. Ce n’est plus possible. »

Pour rappel, alors que Feyenoord menait trois buts à zéro, la partie a dû être interrompue à cause de jets de projectiles et de jets de gobelets venus des tribunes de supporters locaux.

Radical.