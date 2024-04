L'Ajax suspend son directeur général

Le Loup de Dutch Street.

L’Ajax Amsterdam a annoncé ce mardi suspendre Alex Kroes, PDG et président du conseil d’administration du club, avec effet immédiat. Le club de la capitale a l’intention de mettre définitivement fin à leur collaboration, le président exécutif ayant commis un délit d’initié peu avant son arrivée. Cette infraction pénale, passible d’une peine de prison aux Pays-Bas comme en France, consiste à acheter ou à vendre les titres cotés d’une entreprise tout en étant en possession d’informations privilégiées à son sujet.

Le conseil de surveillance des Ajacides a ainsi appris que Kroes avait acheté plus de 17 000 actions de l’Ajax une semaine avant l’annonce de sa nomination, le 2 août 2023. Il était entré en fonction le 15 mars dernier. « Nous sommes profondément consternés que cela se soit produit à l’Ajax, car c’est très préjudiciable pour le club et pour tous ceux qui y sont attachés, a expliqué Michael van Praag, le président du conseil de surveillance du club, dans un communiqué. Une telle violation de la loi ne peut être tolérée par une société cotée en bourse, surtout lorsqu’il s’agit du PDG. Après mûre réflexion, le conseil de surveillance a donc conclu que la position d’Alex Kroes en tant qu’administrateur d’Ajax n’était pas tenable. »

The Supervisory Board of AFC Ajax NV has decided to suspend Alex Kroes, CEO and chairman of the board, with immediate effect and intends to terminate the collaboration permanently.

— AFC Ajax (@AFCAjax) April 2, 2024