Images folles en tribunes lors de Feyenoord-Ajax

Un véritable brasier.

La demi-finale de Coupe des Pays-Bas opposant le Feyenoord Rotterdam et l’Ajax Amsterdam (1-2) ce mercredi soir a démarré en retard. Initialement prévu à 20 heures, le match a été décalé pour un craquage de fumigènes – relativement moche – des supporters locaux à l’entrée des joueurs sur la pelouse. L’opération a laissé place à un gigantesque nuage de fumée. Les images parlent d’elles-mêmes.

🚨🚨 – The players are going back inside due to an incredible amount of fireworks going off. pic.twitter.com/uF5oOPcFnp

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) April 5, 2023