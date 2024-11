Pronostic Manchester City Feyenoord : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Manchester City, l’Europe pour rebondir face au Feyenoord

Depuis l’arrivée de Pep Guardiola à Manchester, City nous avait habitué à des séries incroyables de victoires. Pour la première fois sous la houlette du catalan, les Skyblues connaissent un passage à vide. En effet, les partenaires de Bernardo Silva restent sur 5 revers de rang, du jamais vu. Lors de ce passage, les Citizens se ont notamment inclinés lourdement au Portugal en Ligue des Champions face au Sporting (4-1) alors que Foden avait ouvert le score. En Carabao Cup, City s’est également fait sortir par Tottenham (2-1) tandis qu’en Premier League, les Skyblues avaient subi deux désillusions en déplacement à Bournemouth (2-1) et à Brighton (2-1). Le week-end dernier, City retrouvait son Etihad où il n’avait plus perdu depuis la visite de Brendford en novembre 2022. Face à une équipe de Tottenham loin d’être régulière, City a coulé en encaissant 4 buts (0-4) et en laissant s’échapper Liverpool en tête de la Premier League alors que le choc à Anfield est pour dimanche prochain. Lors des derniers matchs, Man City montre d’inquiétantes fébrilités défensives. Les absences de Dias ou Rodri sont pour beaucoup dans ce manque d’équilibre mais Dias pourrait revenir ce soir. Offensivement, les Skyblues marquent le pas à l’instar d’Haaland. Ce match européen à domicile devrait permettre à Guardiola d’effectuer des corrections.

En face, le Feyenoord sort d’une bonne saison conclue en 2e position d’Eredivisie. Lors de l’été, le club batave a perdu son entraineur, Arne Slot, parti à Liverpool. Son remplaçant Priske a mis quelques semaines à imposer sa patte sur le jeu de son équipe mais son équipe est remontée à la 4e place lors des dernières semaines. Le week-end dernier, le Feyenoord a signé une 3e victoire de rang en championnat en disposant d’Heerenveen (3-0). Au niveau européen, les Bataves ont connu deux résultats décevants à domicile en étant battus par le Bayer Leverkusen (0-4) et surtout par Salzbourg (1-3), tandis qu’en déplacement, le club néerlandais a signé deux très belles victoires à Girona (2-3) et contre le Benfica (1-3). Pour ce déplacement en Angleterre, le coach danois pourrait récupérer l’excellent Gimenez devant. Déterminé à mettre fin à son incroyable série de défaites, Manchester City devrait s’attacher à s’imposer face au Feyenoord, a priori dans un nouveau match à buts.

