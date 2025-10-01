S’abonner au mag
Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »

Aubameyang : « Je suis revenu pour vivre des matchs comme ça »

Le guide a montré la voie.

Passeur, buteur et large vainqueur : Pierre-Emerick Aubemeyang a vécu une magnifique soirée face à l’Ajax. « La vie est belle !, s’est-il exclamé après la rencontre au micro de Canal+. C’est pour ça que je suis revenu, pour vivre des matchs comme ça. L’ambiance était incroyable. Ce sont des émotions qu’il faut vivre en tant que joueur. C’est ici qu’il faut vivre ce genre de choses là. »

Aligné à la pointe de l’attaque par Roberto De Zerbi, l’international gabonais s’est également exprimé sur son implication grandissante dans le jeu, au sein d’une équipe très largement remaniée cet été et logiquement en quête de repères. « Il faut savoir s’adapter parce que l’équipe en a besoin. La saison passée en Arabie saoudite, j’ai joué un peu ce rôle-là, a-t-il confié. Ça se passe plutôt bien. » Avec à la clé le plus large succès phocéen en Ligue des champions depuis le 7-0 infligé à Zilina, en 2010.

Sacrée semaine sur la Canebière.

Le tifo marseillais en hommage au tacle de Zvunka sur Cruyff

