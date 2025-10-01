S’abonner au mag
  • C1
  • J2
  • Galatasaray-Liverpool (1-0)

Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza

TM
Partager
2
Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza

Les supporters de Galatasaray ont profité de la réception victorieuse de Liverpool mardi (1-0) pour dénoncer la situation à Gaza. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le RAMS Park d’Istanbul. On pouvait notamment lire : « Génocide palestinien », « Laissez vivre les bébés à Gaza » ou encore « L’humanité a perdu conscience à Gaza ». 

Vers une suspension des équipes israéliennes ?

Ces messages font écho aux prises de position d’Ibrahim Haciosmanoglu, le président de la Fédération turque de football, qui a fait un appel aux dirigeants du football pour demander le retrait des équipes israéliennes dans les compétitions internationales. L’UEFA va organiser un vote sur cette éventuelle suspension cette semaine. Pour rappel, une commission d’enquête des Nations unies a conclu qu »Israël avait commis un génocide pendant la guerre à Gaza. Près de 66 000 personnes sont décédées dans l’enclave palestinienne selon les autorités sanitaires locales.

Galatasaray et Osimhen font tomber Liverpool

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

40
Revivez Marseille-Ajax (4-0)
Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Revivez Marseille-Ajax (4-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!