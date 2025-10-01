Les supporters de Galatasaray ont déployé plusieurs banderoles pour Gaza

Les supporters de Galatasaray ont profité de la réception victorieuse de Liverpool mardi (1-0) pour dénoncer la situation à Gaza. Plusieurs banderoles ont été déployées dans le RAMS Park d’Istanbul. On pouvait notamment lire : « Génocide palestinien », « Laissez vivre les bébés à Gaza » ou encore « L’humanité a perdu conscience à Gaza ».

🇹🇷🇵🇸 Galatasaray taraftarları, Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Filistin'e destek pankartları açtı. ▪️"Kudüs özgür değilse dünya esirdir" ▪️"Gazzeli bebeklerin yaşamasına izin verin" pic.twitter.com/0O9D2VhM41 — TRT HABER (@trthaber) September 30, 2025

Vers une suspension des équipes israéliennes ?

Ces messages font écho aux prises de position d’Ibrahim Haciosmanoglu, le président de la Fédération turque de football, qui a fait un appel aux dirigeants du football pour demander le retrait des équipes israéliennes dans les compétitions internationales. L’UEFA va organiser un vote sur cette éventuelle suspension cette semaine. Pour rappel, une commission d’enquête des Nations unies a conclu qu »Israël avait commis un génocide pendant la guerre à Gaza. Près de 66 000 personnes sont décédées dans l’enclave palestinienne selon les autorités sanitaires locales.

Galatasaray et Osimhen font tomber Liverpool