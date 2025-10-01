S’abonner au mag
Les clubs vont toucher un peu plus de droits TV que prévu avec Ligue 1+

Finalement, des prix honnêtes et le double écran, ça marche plutôt bien.

Les présidents de Ligue 1 ont eu droit à une petite surprise ce lundi lors du collège de Ligue 1. Selon L’Équipe, Nicolas de Tavernost, patron de LFP Media, la filiale business de la Ligue, est venu avec des chiffres un poil plus sexy que prévu pour Ligue 1+. La répartition des droits TV a été revue à la hausse, pas de quoi sabrer le champagne non plus, on reste loin des montants d’avant-crise.

Un bonus qui ne change pas la donne

La bonne nouvelle, c’est que Ligue 1+ a déjà engrangé 158 millions d’euros, dont 142 millions réellement redistribuables une fois les commissions retirées, grâce à son 1,026 million d’abonnés à date. Concrètement, le club le mieux classé touchera 15,66 millions d’euros de plus que prévu cet été, et le dernier ramassera tout de même 2,28 millions supplémentaires.

De quoi doubler certaines dotations par rapport aux projections initiales (80,4 millions pour l’ensemble), mais le gouffre reste béant. Le futur champion pourra viser 30,1 millions d’euros, pendant que la lanterne rouge devra se contenter de 3,72 millions.

Un peu d’oxygène, mais pas encore de quoi créer une loge VIP en tribune pour Stéphane Le Mignan.

Barça-PSG : le choc du moment

