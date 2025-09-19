S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes

SF
Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes

Dans quelques semaines, Luis Enrique regardera les matchs du PSG dans ton canapé.

Avant ça, le coach espagnol du PSG, qui a décidé de prendre de la hauteur lors des premières périodes de son équipe, va disposer d’un espace spécialement aménagé en tribune au Parc des Princes pour transmettre ses consignes, rapporte RMC. Une expérience testée lors du match face à Lens (2-0), reproduite contre l’Atalanta (2-0), même s’il ne se risquera pas à tenter au Véldrome ce dimanche.

Une vrai tour de contrôle

Entouré de trois analystes vidéo et d’un adjoint, équipé d’un micro-casque, il peut depuis cette position décortiquer la situation, envoyer directement ses consignes à son bras droit Rafel Pol et ajuster au mieux son équipe à la mi-temps. Le nouvel espace permettra d’optimiser et donc de pérenniser ce dispositif.

Reste à savoir si l’espace VIP de l’entraîneur sera bel et bien opérationnel samedi prochain pour le match contre Auxerre.

L'OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen

SF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?

Le 7 septembre 1996, à Las Vegas, une Cadillac blanche avec quatre hommes à bord s'arrêtait à hauteur de la BMW de Tupac et tirait sur le rappeur star. Vingt-huit ans plus tard, alors que l'aura du musicien n'a jamais été aussi grande et que les théories les plus folles sur son meurtre continuent de tourner, qu'en reste-t-il? Pour le savoir, enquête sur le destin tragique des quatre suspects, à quelques mois du procès de l'un d'entre eux.

Les grands récits de Society: Qui a tué Tupac Shakur?
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Qui ira le plus loin en Ligue des champions ?

Marseille
Paris
Monaco
Fin Dans 10j
119
38

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!