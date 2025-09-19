Une tribune sur-mesure pour Luis Enrique au Parc des Princes

Dans quelques semaines, Luis Enrique regardera les matchs du PSG dans ton canapé.

Avant ça, le coach espagnol du PSG, qui a décidé de prendre de la hauteur lors des premières périodes de son équipe, va disposer d’un espace spécialement aménagé en tribune au Parc des Princes pour transmettre ses consignes, rapporte RMC. Une expérience testée lors du match face à Lens (2-0), reproduite contre l’Atalanta (2-0), même s’il ne se risquera pas à tenter au Véldrome ce dimanche.

Une vrai tour de contrôle

Entouré de trois analystes vidéo et d’un adjoint, équipé d’un micro-casque, il peut depuis cette position décortiquer la situation, envoyer directement ses consignes à son bras droit Rafel Pol et ajuster au mieux son équipe à la mi-temps. Le nouvel espace permettra d’optimiser et donc de pérenniser ce dispositif.

Reste à savoir si l’espace VIP de l’entraîneur sera bel et bien opérationnel samedi prochain pour le match contre Auxerre.

L'OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC connaissent leur programme européen