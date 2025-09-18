S’abonner au mag
Luis Enrique ne compte pas s'installer en tribune au Vélodrome pour OM-PSG

MBC
Le goût du zéro risque.

Présent en tribune pour mieux analyser la première période de son équipe contre l’Atalanta Bergame mercredi soir comme face à Lens le week-end dernier, Luis Enrique n’a pas prévu de réitérer l’expérience dimanche. Pendant sa conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol a confié qu’il ne vivra pas le Classique contre l’OM depuis les tribunes du Vélodrome. « À l’extérieur, je n’ose pas. C’est mieux de ne pas jouer avec le feu. Surtout pour mon intégrité physique qui, en ce moment, n’est pas au top », a-t-il ironisé en référence à sa fracture de la clavicule.

« Un classique du football français »

Pour ce duel au sommet contre les hommes de Roberto De Zerbi, Enrique vivra donc le match sur le banc, comme lors de la deuxième période face à la Dea en Ligue des champions. « Je serai en bas avec mes joueurs pour sentir la chaleur. C’est un classique du football français, un match que tout le monde veut jouer et entraîner dans une ambiance intense. C’est toujours excitant ! », poursuit-il dans des propos rapportés par L’Équipe.

Quelle chance, il pourra admirer de plus près les courses de Nuno Mendes et d’Achraf Hakimi.

50 choses qui vont aussi vite qu’Achraf Hakimi et Nuno Mendes

