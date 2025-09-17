Luis Enrique : « Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises »

Enrique sans la houppe.

Luis Enrique a commenté la première prestation réussie de son équipe en Ligue des champions. « L’important, c’est d’avoir vu une équipe et les supporters avec la joie de faire un très bon match. On est très contents », a raconté, détendu, le coach parisien, avant de poursuivre : « C’était [un match] avec beaucoup de rythme, ça a été difficile de surmonter leur pression. On a créé beaucoup de chances, ça a été difficile, mais on a dû préparer le match et on a fait une bonne performance. »

« Avec la qualité de nos joueurs, il n’y a pas de surprises, seulement à chercher à améliorer certaines phases de jeu. Avec la qualité de nos joueurs, on va pouvoir continuer à faire beaucoup de choses que nos supporters aiment. Ça a été une très bonne soirée. »

Sans clavicule ni cheveux, mais en VF.

Lucas Chevalier : « Si je n’ai pas besoin de m’entreprendre, c’est que ça va ! »