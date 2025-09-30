Il n’y avait pas penalty pour Lille contre l’OL

Tout ça pour ça.

L’arbitrage de M. Vernice dimanche lors du choc entre Lille et Lyon a fait couler beaucoup d’encre. Bruno Genesio a été expulsé pendant la rencontre, tandis qu’Olivier Létang n’a pas été tendre dans ses déclarations après la rencontre. Au cœur de la discorde notamment, une main d’Ainsley Maitland-Niles pas sanctionnée d’un penalty peu avant la pause.

Dans son débrief publié ce mardi, la direction de l’arbitrage donne raison à l’homme en noir. « En ce qui concerne le contact entre le ballon et la main du défenseur lyonnais, celui-ci n’est pas sanctionnable car la position du bras n’augmente pas artificiellement la surface couverte par le corps du défenseur », peut-on y lire. Un rapport qui valide également le choix de M. Vernice de n’expulser ni Ayyoub Bouaddi dans la foulée, ni Malick Fofana en seconde période pour des tacles.

Allez, tout le monde se calme et on passe à autre chose ?

