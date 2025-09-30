Mbappé porte encore le Real à Almaty, l’Atalanta renverse Bruges

Un Real bleu, blanc, rouge.

Comme face à l’Olympique de Marseille lors de la première journée, Kylian Mbappé s’est occupé de tout, ou presque, pour guider son Real Madrid vers la victoire sur la pelouse du Kairat Almaty (0-5). Avant cela, les Merengues avaient failli se faire surprendre par une tête de Dastan Satpaev dès la… huitième seconde de jeu, avant d’offrir 20 minutes au ralenti, comme ankylosés par leurs 6500 kilomètres de voyage. Jusqu’à ce que le dernier rempart kazakhstanais Serkhan Kalmyrza ne fauche Federico Mastantuono dans sa surface, offrant à l’attaquant madrilène l’occasion d’inscrire son troisième penalty de la compétition (0-1, 25e).

Mbappé intenable, l’Atalanta renverse Bruges

Une ouverture du score en guise de libération pour la bande de Xabi Alonso, soudain plus en phase avec son sujet. Très en jambes depuis le début de la saison, Mbappé multiplie les différences, et c’est finalement sur un long dégagement de Thibaut Courtois qu’il peut faire le break d’un joli ballon piqué (0-2, 52e). Et si Dani Ceballos craint un instant avoir concédé un penalty à son tour, la VAR vient au secours des Espagnols. Avant le triplé du capitaine des Bleus, d’une belle frappe à la sortie d’un une-deux avec Rodrygo (0-3, 74e). Une passe décisive, puis une deuxième pour le Brésilien, au centre pour la tête gagnante du revenant Eduardo Camavinga (0-4, 83e). La fin de la fête ? Pas tout à fait, puisque Brahim Díaz y va également de sa frappe croisée dans le petit filet opposé sur le gong (0-5, 90e+3).

OHHH QU'IL EST BEAU CELUI-CI : LE BUT DU TRIPLÉ POUR KYLIAN MBAPPÉ 🤩#KAIRMA | #UCL pic.twitter.com/84199lXmh9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 30, 2025

Dans l’autre rencontre de ce début de soirée, l’Atalanta Bergame est venue à bout du Club Bruges malgré une entame des plus compliquées. Les Belges avaient en effet pris les devants sur une belle frappe de Chrístos Tzólis, dans la foulée d’une perte de balle coupable de la défense italienne. En perdition à Paris voilà quinze jours, la Dea se rebelle finalement en fin de partie, grâce notamment à l’autre thème de ce début de soirée : les sorties de gardiens ratées. Trop aventureux, le remplaçant de Simon Mignolet, Nordin Jackers, permet à Lazar Samardžić d’égaliser sur penalty (1-1, 74e). Une rébellion achevée sur une tête à bout portant de Mario Pašalić à la suite d’un corner (2-1, 87e).

Avec le retour d’Ademola Lookman, tout va bien à Bergame.

Kairat Almaty 0-5 Real Madrid

Buts : Mbappé (25e SP, 52e et 74e), Camavinga (83e) et Díaz (90e+3)

Atalanta 2-1 Club Bruges

Buts : Samardžić (74e SP) et Pašalić (87e) pour la Dea // Tzólis (38e) pour Bruges