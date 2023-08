Georges Mikautadze tout proche d’un gros transfert ?

Le Graoully tremble.

Redoutable en Ligue 2 la saison passée (23 buts et 8 passes décisives en 37 rencontres), l’international géorgien Georges Mikautadze ne devrait plus s’éterniser à Metz. Extrêmement courtisée à travers l’Europe, la gâchette formée et lâchée par l’OL pourrait même rallier Amsterdam et l’Ajax, contre 20 millions d’euros, si l’on en croit le Telegraaf, qui fait état de négociations avancées. Les adieux de l’avant-centre des Croisés, qui joue sous les ordres de Willy Sagnol en sélection, pourraient même s’effectuer lors déplacement des Lorrains, ce dimanche, à Clermont (15 heures).

Branco Van den Boomen l’attend de pied ferme.

