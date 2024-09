Sans club, Davy Klaassen s’entraine à l’Ajax Amsterdam

L’hospitalité hollandaise.

Davy Klaassen et ses cheveux sont de retour à l’Ajax Amsterdam, club formateur du milieu. Mais pas pour disputer le championnat, loin de là. À 31 piges, le milieu de terrain néerlandais, sans club depuis son départ de l’Inter, se maintient en forme comme il peut sur les installations du club le plus titré des Pays-Bas en attendant qu’un nouveau challenge s’offre à lui, annonce le journal néerlandais AD.

L’international néerlandais (41 capes, 10 buts) avait quitté son pays natal en 2017 pour tenter une aventure du côté d’Everton et du Werber-Brêmes. Sans succès. En 2020, il a fait son retour au bercail dans le club amstellodamois pour trois saisons, avant de se laisser séduire par la dolce vita et l’Inter Milan. Après seulement 22 matchs joués, l’aventure s’est terminée cet été et aujourd’hui, il se retrouve à s’entraîner avec la réserve ajacide.

Les clubs turcs n’ont pas besoin de tenter leur chance, la greffe a déjà été faite.

