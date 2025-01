Exclu en amical, Davy Klaassen a été autorisé à rester sur le terrain avec l’Ajax

Encore une règle bizarre de Gianni Infantino ?

Ce dimanche, l’Ajax a fait match nul en amical contre le VfB Stuttgart (2-2), à une semaine de la reprise en Eredivisie. À la 56e minute, le milieu de terrain Davy Klaassen a été exclu pour avoir marché involontairement sur le talon d’Atakan Karazor. Si l’arbitre Christian Ballweg n’a dans un premier temps pas bronché, comme le relate AD, l’international néerlandais a finalement pu rester sur la pelouse, sans que les Lanciers ne terminent en infériorité numérique.

56. Davy Klaassen received a red card but is allowed to continue playing after discussions between the two teams. #vfbaja pic.twitter.com/H2HSVVelBI

— AFC Ajax (@AFCAjax) January 5, 2025