Wrexham continue son mercato des jolis noms

Casting cinq étoiles pour Ryan Reynolds.

Ah ce fameux mercato monégasque de 2012. Lucas Ocampos, Emmanuel Rivière, Mounir Obbadi… Des transferts d’exception pour un club de deuxième division qui voulait retrouver l’élite. Alors que Saint-Étienne n’est pas trop mal non plus cette saison, il y a un club étranger qui n’y va pas de main morte non plus. Tout juste promu en Championship après plusieurs montées d’affilées, Wrexham empile les recrues. Déjà 12 millions de dépensés pour le promu qui vient d’enregistrer une nouvelle arrivée et pas n’importe laquelle : Kieffer Moore, qui rejoint Wrexham pour deux millions d’euros.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Le commando de Kieffer

Les Gallois voulaient de l’expérience ? Ils vont être servis. 200 matchs de Championship, 59 buts et quinze passes décisives pour ce beau bébé d’1,96m. Encore mieux, l’international gallois a la spécificité de jouer attaquant (304 rencontres) et défenseur central (14 matchs). Une aubaine pour le coach Parkinson qui va pouvoir marquer des buts à la pelle les corners entre Moore et Conor Coady.

Ça va décoiffer au Pays de Galles.

Wrexham tente d’attirer... Christian Eriksen !