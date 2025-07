Wrexham tente d'attirer... Christian Eriksen !

La folie des grandeurs.

Promu pour la troisième année consécutive, Wrexham ne compte pas faire de la figuration en Championship cette saison. Et tant qu’à rêver, autant voir grand. Comme le rapporte le Daily Mail, Christian Eriksen – oui, le vrai – a été approché par le club gallois détenu par Ryan Reynolds et Rob McElhenney. À 33 ans, et après trois saisons pas folichonnes du côté de Manchester United, le Danois est libre de tout contrat.

Des contacts confirmés

Son agent, Martin Schoots, a reconnu l’existence de contacts avec le club gallois. Mais s’il salue « un projet extrêmement intéressant », il a tenu à préciser que l’ancien de l’Inter et Tottenham souhaitait toujours évoluer « dans une compétition de premier plan ». « Des contacts sont en cours, mais cela doit convenir aux deux parties », a-t-il précisé.

Christian Eriksen aurait aussi été sollicité par des clubs en Arabie saoudite, aux États-Unis, en Turquie et même au Brésil. Mais selon son agent, le joueur souhaite « absolument rester en Europe occidentale ».

Le joueur préféré de Deadpool quitte Wrexham