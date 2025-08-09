S’abonner au mag
Pour sa première avec Southampton, Will Still s’offre un match dingue

JD
Un scénario digne d’un film à suspense.

Pour la reprise du Championship, Will Still, récemment intronisé entraîneur de Southampton, a failli débuter sa saison sous le signe de la soupe à la grimace. Au terme d’une partie haletante, ses Saints s’imposent finalement 2-1 face à Wrexham dans un scénario à couper le souffle.

Ce sont pourtant les Gallois qui se montrent dangereux les premiers. Après avoir touché la barre transversale d’une frappe à 20 mètres, le milieu Josh Windass, qui a échappé de peu à une rencontre avec John Textor en quittant Sheffield Wednesday cet été, venge son ancien rival Kieffer Moore en transformant un penalty provoqué par l’ancien de Sheffield United, grossièrement poussé dans la surface par Ronnie Edwards (0-1, 22e).

<iframe s_tyle="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden; border: none;" title="Dailymotion Video Player" src="https://geo.dailymotion.com/player.html?video=x9ogila" allowfullscreen="allowfullscreen"><br> </iframe>

Ultra dominateur sur l’ensemble de la rencontre (75% de possession), Southampton ne parvient par à trouver la faille malgré 25 tentatives (dont seulement dix cadrées). Il faudra attendre le temps additionnel pour voir le verrou enfin sauter. L’Irlandais Ryan Manning égalise à la 90e d’un superbe coup-franc enroulé qui vient nettoyer la lucarne droite d’un Danny Ward jusqu’alors irréprochable (1-1, 90e).

Le poing rageur, Will Still aurait pu se contenter de ce nul aux forceps, mais c’était sans compter sur Jack Stephens, venu reprendre du bout du pied un centre mal ajusté de Lewis Brunk qui filait en sortie de but à quelques secondes du coup de sifflet final (2-1,90e+6). Direction la même lucarne pour le ballon qui connaissait visiblement le chemin.

De quoi faire dire à l’ancien coach du Racing Club de Lens qu’il aura été (au moins) une fois en tête du classement de D2 anglaise dans sa carrière.

