La raison loufoque pour laquelle Christian Eriksen a refusé de signer à Wrexham

Il passait mal à l’écran.

Libre cet été après son départ de Manchester United, Christian Eriksen a été lié à plusieurs clubs, dont Wrexham. Le club de Ryan Reynolds et Rob McElhenney, promu pour la troisième fois d’affilée et actuel 16e de Championship, a tenté d’attirer le champion d’Italie 2021. Dans le podcast That Wrexham Podcast, le directeur général du club Michael Williamson a révélé que l’agent du joueur avait refusé les premiers échanges pour une raison bien précise.

Des débuts compliqués à Wolfsburg

« J’ai contacté l’agent, qui a eu une réaction étonnante : « Nous ne voulons pas que son histoire soit dans un documentaire. » Il pensait que nous l’appelions pour faire un documentaire sur lui, et non pour ses capacités footballistiques. Je suis conscient de son histoire, mais nous l’appelions parce qu’il pourrait potentiellement être un footballeur intéressant. » Durant l’Euro 2020, le joueur danois s’était effondré sur le terrain, victime d’un arrêt cardiaque.

<iframe loading="lazy" title="Wrexham CEO - Michael Williamson &amp; How CLOSE Were Wrexham to Signing Christian Eriksen? Episode 7" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DMAn0j6GdHk?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Après avoir clarifié les choses, les discussions ont repris mais Eriksen a finalement opté pour le VFL Wolfsburg, qu’il a rejoint début septembre. Une arrivée difficile pour le milieu danois de 33 ans, qui n’a joué que six matchs depuis son arrivée, alors que son club est douzième de Bundesliga.

Avec un patron acteur et producteur de cinéma, ça peut porter à confusion.

Wrexham fait péter la tirelire pour un joueur de Manchester City

CDB

