Christian Eriksen est attendu en Bundesliga

Spoiler : Wolfsburg devient le Wolverhampton danois

Christian Eriksen, 33 ans, s’apprête à rejoindre le VfL Wolfsburg, selon les informations du magazine Kicker. Libre depuis son départ de Manchester United cet été, le milieu danois devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer avec le club allemand. Il découvrira donc le quatrième championnat de sa carrière.

L’adaptation ne devrait pas être compliquée

Le joueur le plus capé de l’histoire du Danemark (144 sélections, 46 buts) retrouverait ainsi son compatriote Peter Christiansen, directeur sportif de Wolfsburg. Il rejoindra un groupe déjà riche en talents danois, avec Joakim Maehle, Jesper Lindström, Andreas Skov Olsen, Adam Daghim et Jonas Wind. L’adaptation devrait bien se passer pour Christian.

Malgré un effectif solide au milieu de terrain, Eriksen pourra apporter son expérience précieuse de plus de 300 matchs en Premier League et plus de 100 rencontres européennes, renforçant ainsi l’ambition du club allemand dans une Bundesliga plus indécise que jamais, pas pour le titre, mais pour l’Europe. Le club espère retrouver une compétition européenne pour la première fois depuis 2021 et l’élimination prématurée en phase de poules de Ligue des champions, notamment face aux Lillois.

