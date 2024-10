Le fils de Djibril Cissé a fait ses débuts pros

Un héritage lourd à porter.

Si les fils Zidane n’ont jamais vraiment égalé leur daron, c’était au bambin de Djibril Cissé de se lancer dans le vaste monde du football professionnel mardi, lors d’une rencontre de League Two, quatrième division anglaise. Cassius Cissé, 18 ans, a fait son entrée en jeu à la 83e minute avec Notts County FC lors d’une défaite face à Northampton (0-2).

Cassius Cissé, son of Djibril Cissé, made his senior debut for Notts County last night pic.twitter.com/X59zLwlMpp

— COPA90 (@Copa90) October 9, 2024