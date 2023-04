Wrexham remporte le match le plus attendu du week-end !

Scénario de fou en D5 anglaise !

Le match du week-end en Angleterre n’était pas Liverpool-Arsenal, mais bien Wrexham-Notts County. Et il a tenu toutes ses promesses. À quatre journées de la fin, les deux équipes de National League étaient leaders avec 100 points chacune (Notts premier à la différence de buts) et seul le premier du classement monte en League Two (D4). Dans une ambiance survoltée au Racecourse Ground avec près de 10 000 spectateurs présents en ce lundi pascal, c’est finalement le club de Ryan Reynolds qui s’est imposé 3-2, s’offrant une vraie option pour la montée !

FULL TIME | Wrexham 3-2 Notts County The Red Dragons blow away the Magpies! 🔴⚪️ #WxmAFC | #WXMNOT pic.twitter.com/erwvIektU2 — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 10, 2023

Les Red Dragons avaient pourtant concédé l’ouverture du score juste avant la pause (0-1, 45e+4), avant de repasser devant grâce à des buts de Jacob Mendy (48e) puis Paul Mullin (70e). Dans une véritable partie de ping-pong, Notts inscrit le but du 2-2 cinq minutes plus tard, avant de laisser encore Wrexham lui griller la priorité. 3-2 à la 90e+5 et… penalty pour les Magpies ! En tribunes on s’arrache les cheveux, on se bouffe les ongles, on se cache les yeux. Puis miracle : Ben Forster stoppe le penalty et fait exploser de joie jusqu’au célèbre acteur propriétaire du club présent en tribunes !

SCENES 😳@Wrexham_AFC's Ben Foster comes up BIG to save @Official_NCFC's last-minute penalty 🦸‍♂️ pic.twitter.com/n4ZBSMCrF5 — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 10, 2023

Le tout entre deux averses. Le vrai foot anglais.

Sheffield United met fin à l'épopée de Wrexham