Taylor Swift ne rachètera pas le plus vieux club professionnel du monde

Kamoulox.

C’est une drôle d’histoire qui trouve son dénouement ce vendredi par un communiqué du club, mais qui aura eu le mérite de divertir son monde. La dernière Une du tabloïd Weekend Sport a été consacrée aux rumeurs qui entouraient un possible changement de propriétaire du club anglais de Notts County. La chanteuse Taylor Swift était visiblement intéressée par le rachat du plus vieux club encore professionnel au monde, qui évolue actuellement en League Two, soit l’équivalent de la D4.

Mis devant le fait accompli, les propriétaires du club, Christoffer et Alexander Reedtz, ont publié un communiqué pour couper court aux rumeurs, en le parsemant de délicieuses références aux plus grands hits de la chanteuse américaine. Avec des références à « Shake It Off », « Bad Blood » ou « Wildest Dreams », la déclaration dit en substance qu’à un « moment si enthousiasmant pour nous et le club », il était hors de question pour les deux propriétaires de renoncer à leur contrôle du club, mais il est bien plus savoureux à lire en anglais. Après quinze journées, le club est deuxième de League Two, à deux points de la première place. Les deux hommes ont promis de diffuser une chanson du réenregistrement de son album 1989 en avant-match de la rencontre face à Wrexham de samedi « comme geste de gratitude pour son intérêt ».

Ça fait chou blanc, ça fait Taylor « Sweep ».

Wrexham remporte le match le plus attendu du week-end !