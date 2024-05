Ce club de D4 anglaise n’a plus que cinq joueurs sous contrat

Panique chez les Crevettes.

Un mois après son dernier match de la saison en quatrième division, le club anglais de Morecambe tente, en vain, de préparer l’avenir, mais souhaiterait d’abord acter sa vente. Ce lundi, la direction du 15e de League Two a publié une lettre ouverte à destination de son propriétaire, Jason Whittingham, lui demandant d’accepter une offre de rachat. « Vous avez une offre apparemment sérieuse d’un acheteur potentiel basé aux États-Unis qui, d’après ce que nous savons, est la plus crédible qui ait été faite depuis que vous avez mis le club en vente il y a plus de 20 mois. Nous vous prions d’accepter cette deuxième offre maintenant, afin qu’il y ait une chance de conclure la vente et d’éviter une issue catastrophique. »

