Quand un entraîneur ne passe que quatorze minutes sur le banc de sa nouvelle équipe

C’était mieux avant.

Alors que Sir Alex Ferguson avait fait du temps additionnel – ou Fergie Time – sa spécialité, ses disciples en ont visiblement hérité. À la tête de Salford, 21e de League Two (la D4 anglaise) Ryan Giggs, Paul Scholes, les frère Neville et Nicky Butt ont encore pu le constater ce samedi. Mais sans entraîneur. Et pour cause, Karl Robinson, choisi ce vendredi par la bande de potes pour reprendre en main les Ammies, n’a en effet passé que quatorze petites minutes sur le banc pour sa première avec sa nouvelle écurie.

14' – Karl Robinson has been sent to the stands 🟥 [1-0] #SALFGR — Salford City FC (@SalfordCityFC) January 6, 2024

Renvoyé dans les tribunes par l’arbitre de la rencontre face à Forest Green, l’ancien technicien d’Oxford a ainsi passer la quasi-intégralité de cette partie en tant que simple spectateur. Une position qui lui a toutefois permis de voir ses ouailles arracher le nul à la 91e face aux Rovers, avant-derniers du classement.

Ils sont encore loin les sommets atteints par Sir Alex Ferguson.

