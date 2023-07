Hannah Dingley n’aura dirigé le Forest Green Rovers que douze jours

Ce fut court.

En étant nommée coach du Forest Green Rovers le 5 juillet dernier, Hannah Dingley devenait la première femme à diriger une équipe professionnelle en Angleterre. Malheureusement pour elle, le club tout juste relégué en League Two, la quatrième division, a choisi de se tourner vers quelqu’un d’autre pour s’asseoir sur son banc cette saison. C’est David Horseman, qui a porté les jeunes de Southampton au titre de division 2 de Premier League 2 la saison dernière, qui a été retenu parmi plus de 100 candidats, comme révélé par Dale Vince, le boss du club, à la BBC.

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.

Dingley will take charge of the team for tomorrow night’s friendly at Melksham Town.#WeAreFGR💚

— Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) July 4, 2023