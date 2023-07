Corinne Diacre fait des émules.

Devenue cette semaine la première femme entraîneure d’une équipe professionnelle masculine en Angleterre, Hannah Dingley a dirigé sa première rencontre à la tête des Forest Green Rovers (League Two, la quatrième division), mercredi contre Melksham Town (D8). Un match (score final 1-1) qui a, par conséquent, connu une grosse attention médiatique. « Je suis ravie, c’est super d’être la première mais je ne veux pas être la seule, a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par L’Équipe. Il faut plus de femmes à ces postes. Et pas parce que c’est politiquement correct mais parce que cela peut rendre le foot meilleur. »

Hannah on what makes our club special🫶#WeAreFGR💚 pic.twitter.com/vq6qAtjPHo — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) July 7, 2023

La Galloise de 39 ans – titulaire d’une licence UEFA A – raconte notamment la misogynie à laquelle elle a pu se heurter, au cours de sa carrière. « J’ai postulé dans des clubs où j’étais surqualifiée et on ne m’a même pas reçue. J’ai pris beaucoup de refus avant de trouver des clubs ouverts. C’est un défi pour une femme de prouver ses compétences dans le football. […] Ça me frustre que les femmes pensent qu’elles n’ont d’avenir que dans le coaching de femmes, raconte-t-elle. Il y a beaucoup d’opportunités chez les garçons, notamment en centre de formation. »

Le leçon Dingley.

