Grosse défaite pour le FC Misogynie.

Neuf ans après Corinne Diacre en France, le Forest Green Rovers FC, récemment relégué en D4 anglaise et qui a été reconnu comme « le club le plus écolo du monde » par la FIFA il y a deux ans, a de nouveau fait preuve d’innovation dans le monde du foot masculin, en annonçant la signature de sa nouvelle coach, Hannah Dingley (déjà au club depuis quatre ans du côté de la formation).

We can confirm that Hannah Dingley has been named our Caretaker Head Coach.

Dingley will take charge of the team for tomorrow night’s friendly at Melksham Town.#WeAreFGR💚

— Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) July 4, 2023