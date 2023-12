Un ancien attaquant de Premier League nommé entraîneur-joueur à Forest Green Rovers

Deeney va relancer les Contes de la forêt verte.

L’Anglais de 35 ans, Troy Deeney, vient d’être promu entraîneur-joueur à Forest Green Rovers, avant-dernier de 4e division anglaise, annonce Sky Sports, ce mercredi. L’ancien capitaine de Watford, qui a notamment évolué en Premier League de 2015 à 2022, prend les commandes de l’équipe de Forest Green Rovers, et remplace David Horseman. « C’est un nouveau rôle passionnant avec de nombreux défis que je vais relever et il y a beaucoup de travail à faire », a déclaré Deeney, lors de sa présentation.

🚨🟢 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Troy Deeney (35) is the new permanent head coach of Forest Green Rovers!

He will have a 'player-coach' role so he can play whenever he wishes too.

Forest Green Rovers are 23rd in League Two, fighting relegation. pic.twitter.com/Ag3oaBRLIV

— EuroFoot (@eurofootcom) December 20, 2023