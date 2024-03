Valérien Ismaël viré de Watford

Même pas un an.

Sur le banc de Watford depuis mai 2023, Valérien Ismaël a été démis de ses fonctions ce samedi. C’est son (désormais ancien) employeur qui l’a annoncé sur X, alors que le club anglais vient de subir une sixième défaite en huit matchs (contre Coventry City, cette fois).

Tom Cleverley will assume the position of Interim Head Coach at Vicarage Road.

This follows Watford FC terminating the contract of Valérien Ismaël after today's home defeat to Coventry City.

