Valérien Ismaël reprend du service !

Un Valérien, c’est tout.

Onzième de Championship, Watford a d’ores et déjà terminé sa saison, n’ayant pas réussi à accrocher une place pour les play-off. Les Hornets préparent déjà 2023-2024 puisqu’ils ont officialisé la nomination de Valérien Ismaël au poste d’entraîneur. Il succède à Chris Wilder, qui a assuré l’intérim depuis le mois de mars.

We are pleased to confirm the appointment of Valérien Ismaël as our new Head Coach.

Welcome to Watford, Valérien. 👊

