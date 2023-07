Ismaïla Sarr va signer à l’OM

Un talent passé par la Ligue 1 s’amarre au Vieux-Port.

Après avoir passé quatre saisons du côté de Watford, Ismaïla Sarr (25 ans) est de retour en France du côté de l’Olympique de Marseille. L’international sénégalais va être officialisé par le club olympien dans les prochaines heures et s’engager jusqu’en 2028 avec l’OM selon plusieurs médias français et étrangers. Le montant de l’opération est estimé à 13M d’euros selon L’Équipe.

Ismaila Sarr to Olympique Marseille — here we go! Verbal agreement in place with Watford after contacts revealed yesterday 🔵✨

Sarr has immediately accepted OM as destination. Contract agreed until June 2028.

OM, waiting for final green light to book medical tests in 24/48h. pic.twitter.com/n2bkuxssOp

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2023