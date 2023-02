Watford : atteint de bégaiement, il surmonte son handicap pour une interview d’après-match

Ken s’émancipe.

Dans la foulée de la victoire de Watford face à West Bromwich Albion en Championship (3-2) ce lundi, le milieu de terrain des Hornets Ken Sema, auteur d’un doublé durant la rencontre, a été logiquement convié pour l’interview d’après-match. Un exercice difficile pour l’international suédois, en raison du sévère bégaiement dont il souffre. Néanmoins, l’ancien joueur de l’Udinese a réussi son passage face caméra avec brio, s’attirant les louanges du public.

🎙 "It was an easy one!"

Ken Sema speaks following his match winning brace tonight! 🐐 pic.twitter.com/c8qv7GvNIw

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 20, 2023