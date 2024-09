Le déplacement cauchemardesque des fans de l’Irlande du Nord en Bulgarie

Un déplacement à vous dégoûter du football à tout jamais.

Le déplacement de l’Irlande du Nord en Bulgarie, dimanche, a été un cauchemar absolu. La défaite 1-0 et le long périple pour rallier le pays du yaourt ne sont rien à côté du traitement qui a été infligé aux supporters nord-irlandais. « En 27 ans, c’est la pire expérience que j’ai vécue », a fustigé le président de l’Amalgamation of Official Northern Ireland Supporters’ Clubs (AONISC), Gary McAllister, dans des propos rapportés par la BBC. Selon lui, les droits les plus basiques comme boire de l’eau ou simplement aller aux toilettes ont été refusés à tous les supporters présents dans le parcage. Avant la rencontre, des demandes de navettes ont elles aussi été rejetées aux supporters nord-irlandais.

« Dans un certain nombre de pays, la police a été heureuse de mettre en place un service de navette, gratuite ou pour laquelle les fans peuvent acheter des billets, et elle (la police bulgare) a refusé de le faire », a ajouté le porte-parole des fans. Le cortège a alors dû faire plusieurs kilomètres à pied, avec des personnes souvent âgées, pour se rendre au stade Hristo Botev de Plovdiv, sous les fortes chaleurs. « À un moment donné, ils nous ont laissés pendant 20 minutes et ne nous ont pas permis de continuer parce qu’ils cherchaient dans les rues d’autres fans d’Irlande du Nord. » McAllister a également déclaré qu’un fan d’Irlande du Nord qui avait des difficultés à marcher a été poussé vers les escaliers lorsqu’il a demandé s’il pouvait utiliser un ascenseur.

Ce lundi, la FA nord-irlandaise a déclaré qu’elle avait rapporté ces mauvais traitements reçus par les supporters à l’UEFA. « Nous nous attendons à une mise à jour en temps voulu et voulons profiter de cette occasion pour remercier nos fans pour leur soutien continu. »

In light of the reports from Plovdiv, we have engaged with UEFA. pic.twitter.com/7OkgXHbxXu — Northern Ireland (@NorthernIreland) September 9, 2024

