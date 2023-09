Pronostic Slovénie Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Slovénie solide face à l’Irlande du Nord

61e nation au classement FIFA, la Slovénie n’a plus participé à un championnat d’Europe depuis l’an 2000. Cette équipe a souvent péché par manque de talents. Tombée dans un groupe homogène, la sélection slovène aura son mot à dire lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024. Les protégés de Matjaz Kek ont lancé leur campagne par une victoire logique face à San Marin (2-0). Ensuite, les Slovènes ont connu un revers en Finlande (2-0), mais ont bien réagi en tentant tête à domicile au favori du groupe, le Danemark (1-1). Quatrième de ce groupe, la Slovénie ne compte que deux points de retard sur les deux leaders, la Finlande et le Kazakhstan. Pour ce rassemblement du mois de septembre, le sélectionneur slovène a fait appel à ses meilleurs éléments avec évidemment le portier de l’Atlético de Madrid Jan Oblak, les joueurs du Panathinaikos Verbič et Šporar qui ont brillé contre Marseille, mais aussi la pépite Šeško ou le buteur bordelais Vipotnik.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

L’Irlande du Nord est certainement la formation britannique qui a le moins fait évoluer son style de jeu ces dernières années, et qui s’appuie toujours sur le « kick and rush ». Présente en France en 2016, la sélection nord-irlandaise n’est pas parvenue à rééditer cette performance lors des éliminatoires pour l’Euro 2020 et semble en mauvaise voie pour 2024. Le début de campagne n’inspire pas l’optimisme, puisqu’après une première victoire contre le très modeste San Marin (0-2), les Nord-Irlandais ont ensuite encaissé trois défaites face à la Finlande (0-1), le Danemark (1-0) et le Kazakhstan (0-1). Malgré ses 35 printemps, Jonny Evans reste le meilleur joueur de cette sélection, dans laquelle on retrouve également Washington de Derby County ou Dion Charles de Bolton. Supérieure à son adversaire et à domicile, la Slovénie devrait trouver la faille dans le mur nord-irlandais.

► Le pari « Victoire Slovénie ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 1,74 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 174€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Slovénie » est coté à 1,85 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 185€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Slovénie sans encaisser de but » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 270€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Slovénie – Irlande du Nord :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Slovénie Irlande du Nord encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

31 joueuses slovènes demandent le départ du staff pour harcèlement moral